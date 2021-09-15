Про інші події, які відбулись в Україні станом на 15 вересня – дивіться у програмі.

До теми Михайло Поплавський відкрив факультет ТikТоk

Ахметов похвалив себе на своєму ж каналі

На телеканалі Ріната Ахметова заявили, що фонд олігарха врятував 5 тисяч людей в Україні. Нахвалював власника каналу телеведучий Олег Панюта.

Дисертація Киви на перевірці

Міністерство освіти й науки України відправило дисертацію одіозного нардепа Іллі Киви на ґрунтовніше вивчення. На саме засідання проросійський політик не прийшов.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 15 вересня: дивіться відео