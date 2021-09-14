Дисертацію Киви читали 3 місяці

На засідання експертна рада запросила й самого політика. Однак член проросійської "Опозиційної платформи – За життя" не прийшов.

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Експертна рада вирішила відправити цю роботу на поглиблене вивчення в декілька наукових закладів,

– розповів один з експертів.

Інший представник комісії зазначив, що до дисертації Киви "є серйозні зауваження".

До речі, вивчати роботу нардепа експертна рада почала ще на засіданні 15 червня, тобто пройшло 3 місяці.

На цьому ж засіданні розглядали докторську дисертацію Ірини Жукової – офіційної опонентки Киви на захисті його кандидатської дисертації. За даними видання, Жукова могла брати участь у фальсифікації документів до дисертації нардепа на сайті МАУП.

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