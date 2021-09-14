Дисертацію Киви читали 3 місяці
На засідання експертна рада запросила й самого політика. Однак член проросійської "Опозиційної платформи – За життя" не прийшов.
До теми Перепрошую, бл**ь – це я, – Кива дав уроки "ввічливості" під Радою
Експертна рада вирішила відправити цю роботу на поглиблене вивчення в декілька наукових закладів,
– розповів один з експертів.
Інший представник комісії зазначив, що до дисертації Киви "є серйозні зауваження".
До речі, вивчати роботу нардепа експертна рада почала ще на засіданні 15 червня, тобто пройшло 3 місяці.
На цьому ж засіданні розглядали докторську дисертацію Ірини Жукової – офіційної опонентки Киви на захисті його кандидатської дисертації. За даними видання, Жукова могла брати участь у фальсифікації документів до дисертації нардепа на сайті МАУП.
Кива-науковець: що відомо
- У квітні 2021 року нардеп захистив кандидатську дисертацію. 13 членів комісії проголосували одноголосно "за", однак журналісти заявили, що їм не дозволили потрапити на захист.
- До речі, під час захисту парламентар осоромився, бо не зміг відповісти на питання комісії. Однак та виявилася дуже "поблажливою" й упустила цей момент.
- Згодом стало відомо, що до своєї кандидатської Кива додав довідку з підробленим підписом, а серед підтверджень апробації дисертації вказав матеріали науково-практичних конференцій, яких немає в офіційних збірниках.
- МОН вирішило перевірити матеріали щодо присвоєння проросійському нардепу наукового ступеня.
- У вересні з'ясувалося, що Кива склав іспит на адвоката. Але це ще не все! Політик заявив, що хоче працювати дитячим психологом та проповідником.