Диссертацию Кивы читали 3 месяца
На заседание экспертный совет пригласил и самого политика. Однако член пророссийской "Оппозиционной платформы – За жизнь" не пришел.
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Экспертный совет решил отправить эту работу на углубленное изучение в несколько научных учреждений,
– рассказал один из экспертов.
Другой представитель комиссии отметил, что к диссертации Кивы "есть серьезные замечания".
Кстати, изучать работу нардепа экспертный совет начал еще на заседании 15 июня, то есть прошло 3 месяца.
На этом же заседании рассматривали докторскую диссертацию Ирины Жуковой – официального оппонента Кивы на защите его кандидатской диссертации. По данным издания, Жукова могла участвовать в фальсификации документов в диссертации нардепа на сайте МАУП.
Кива-ученый: что известно
- В апреле 2021 года нардеп защитил кандидатскую диссертацию. 13 членов комиссии проголосовали единогласно "за", однако журналисты заявили, что им не позволили попасть на защиту.
- Кстати, во время защиты парламентарий опозорился, потому что не смог ответить на вопрос комиссии. Однако та оказалась очень "снисходительной" и упустила этот момент.
- Впоследствии стало известно, что к своей кандидатской Кива добавил справку с поддельной подписью, а среди подтверждений апробации диссертации указал материалы научно-практических конференций, которых нет в официальных сборниках.
- МОН решило проверить материалы о присвоении пророссийскому нардепу ученой степени.
- В сентябре выяснилось, что Кива сдал экзамен на адвоката. Но это еще не все! Политик заявил, что хочет работать детским психологом и проповедником.