Однако сам Кива не подтверждает и не опровергает информацию об экзамене. Он говорит, чтобы те, кому это интересно, получили информацию в реестре.

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Кива заявил, что будет действовать "только в рамках закона". Нардеп пророссийской политсилы уверен, что будет работать адвокатом.

Естественно. И не только адвокатом, но еще и проповедником и детским психологом,

– заявил Кива.

Кива не прошел адвокатскую стажировку

Председатель Совета адвокатуры Закарпатской области Алексей Фазекоша отметил, что Кива сдал лишь одну часть квалификационного экзамена. Этап стажировки он не прошел, а потому не получил адвокатское свидетельство.

Однако деталей Фазекоша не знает, ведь это относится к компетенции квалификационно-дисциплинарной комиссии.

"Оценивали его компетентность, как и на каждом экзамене. Если он сдал – значит знал. Конечно, мы руководствуемся законом, а не политической принадлежностью к партии. Мы смотрим, действительны ли документы. У него кандидатское свидетельство действительно", – сказал Фазекоша.

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