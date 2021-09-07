Однако сам Кива не подтверждает и не опровергает информацию об экзамене. Он говорит, чтобы те, кому это интересно, получили информацию в реестре.
К теме Скандальный Кива сдал экзамен на адвоката
Кива заявил, что будет действовать "только в рамках закона". Нардеп пророссийской политсилы уверен, что будет работать адвокатом.
Естественно. И не только адвокатом, но еще и проповедником и детским психологом,
– заявил Кива.
Кива не прошел адвокатскую стажировку
Председатель Совета адвокатуры Закарпатской области Алексей Фазекоша отметил, что Кива сдал лишь одну часть квалификационного экзамена. Этап стажировки он не прошел, а потому не получил адвокатское свидетельство.
Однако деталей Фазекоша не знает, ведь это относится к компетенции квалификационно-дисциплинарной комиссии.
"Оценивали его компетентность, как и на каждом экзамене. Если он сдал – значит знал. Конечно, мы руководствуемся законом, а не политической принадлежностью к партии. Мы смотрим, действительны ли документы. У него кандидатское свидетельство действительно", – сказал Фазекоша.
Последние курьезные заявления Кивы
- Кива называл работников Службы безопасности Украины "СБУшными бл*дями". Так отреагировал на скандал с "титушками".
- Нардеп 1 августа попал в скандал из-за того, что насмехался над акцией к годовщине освобождения Авдеевки.
- Также Кива сожалеет, что Янукович не раздавил его на Майдане.