Он дерзко заявил, что "у моего друга скоро ДР, можно заказать запуск шариков?". Об этом он написал в комментариях под сообщением.

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Кива насмехался над акцией к годовщине освобождения Авдеевки

Военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ вместе с представителями общественной организации "Третья сила" и неравнодушными людьми подняли в небо в сторону Донецка государственный флаг. Это произошло к 7 годовщине освобождения Авдеевки – город освободили 30 июля 2014 года.



Сообщение, которое прокомментировал Илья Кива в фейсбуке / Скриншот со страницы Влада Иванова

На событие отреагировал пророссийский нардеп от ОПЗЖ Илья Кива.



Первый комментарий Ильи Кивы / Скриншот со страницы Влада Иванова

Он заявил, что у его друга совсем скоро день рождения.

У меня скоро у одного друга ДР, можно заказать запуск шариков? Смотрю у вас профессионально это уже выходит,

– цинично заявил Кива.

Продолжил свою реплику тем, что вскоре 1 сентября, поэтому "можно в школах еще подрабатывать, дети будут очень рады! Раньше, взрослые люди ракеты в космос запускали, теперь бл*ть воздушные шары".



Комментарий Кивы касательно акции к годовщине освобождения Авдеевки / Скриншот со страницы Влада Иванова

Последние скандальные заявления Ильи Кивы