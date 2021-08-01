Він зухвало заявив, що "у мого друга незабаром ДР, можна замовити запуск кульок?". Про це він написав у коментарях під дописом.

До теми Кива шкодує, що Янукович не роздавив його на Майдані танком

Кива насміхався над акцією до річниці звільнення Авдіївки

Військовослужбовці 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ разом з представниками громадської організації "Третя сила" та небайдужими людьми підняли у небо в сторону Донецька державний прапор. Це трапилось до 7 річниці звільнення Авдіївки – місто звільнили 30 липня 2014 року.



Допис, який прокоментував Ілля Кива у фейсбуці / Скриншот зі сторінки Влада Іванова

На подію відреагував проросійський нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива.



Перший коментар Іллі Киви / Скриншот зі сторінки Влада Іванова

Він заявив, що у його друга зовсім скоро день народження.

У мене скоро у одного ДР, можна замовити запуск кульок? Дивлюся у вас професійно це вже виходить,

– цинічно заявив Кива.

Продовжив свою репліку тим, що незабаром 1 вересня, тож "можна в школах ще підробляти, діти будуть дуже раді! Раніше, дорослі люди ракети в космос запускали, тепер бл*ть повітряні кулі".



Коментар Киви щодо акції на річницю звільненні Авдіївки / Скриншот зі сторінки Влада Іванова

Зверніть увагу! Влад Іванов – активіст та волонтер. Активіст ГО "Третя сила".

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