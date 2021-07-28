За його словами, Хресна хода була лише репетицією, а вже восени вони прийдуть "зносити владу".

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Нардеп порадив запам'ятати тих, хто прийшов на сьогоднішній захід вірян Московського патріархату у столиці України.

Запам'ятайте тих, хто 27 липня прийшов на Хресний хід, а найголовніше – їхню кількість!,

– написав Кива.

Зауважимо, що у Хресній ході у Києві взяли участь понад 55 тисяч осіб. Саме їх, на думку Киви, потрібно запам'ятати чинній владі, адже вони нібито стануть "месниками" і будуть нищити тих, хто сьогодні стоїть біля керма держави.

Що відомо про Хресну ходу у Києві

У столиці України 27 липня відбулася Хресна хода на честь 1033-річчя Хрещення Київської Русі. У ній взяли участь парафіяни УПЦ Московського патріархату.

Вірян доправляли до місця збору автобусами, але частина з них діставалася на місце самостійно. Дехто привів із собою дітей, але практично ніхто з прибулих не мав захисної маски на обличчі.

Варто нагадати, що це не перша заява Киви про повалення чинної влади в Україні. Раніше він оскандалився тим, що істерично пообіцяв прийти до влади. Він сказав, що в Україні нібито відбудуться незабаром масові протести, а винні у всьому – США.

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Такі дивні звинувачення Киви прозвучали у кремлівській програмі "Час покаже" – там нардеп з'явився відеозв'язком. Він вважає, що вже у вересні українці виходитимуть на протести. Однак з чого нардеп зробив такі висновки – невідомо.

Що варто знати про Іллю Киву

Це народний депутат від ОПЗЖ, що відомий своєю проросійською риторикою. Він неодноразово потрапляв у гучні скандали у Верховній Раді та за її межами. Серед останніх курйозів за участю нардепа можна згадати: