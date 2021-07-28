По его словам, Крестный ход был лишь репетицией, а уже осенью они придут "сносить власть".

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Нардеп посоветовал запомнить тех, кто пришел на сегодняшнее мероприятие верующих Московского патриархата в столице Украины.

Запомните тех, кто 27 июля пришел на Крестный ход, а главное – их количество!,

– написал Кива.

Заметим, что в Крестном ходе в Киеве приняли участие более чем 55 тысяч человек. Именно их, по мнению Кивы, нужно запомнить действующей власти, ведь они якобы станут "мстителями" и будут уничтожать тех, кто сегодня стоит у руля государства.

Что известно о Крестном ходе в Киеве

В столице Украины 27 июля состоялся Крестный ход в честь 1033-летия Крещения Киевской Руси. В нем приняли участие прихожане УПЦ Московского патриархата.

Верующих доставляли к месту сбора автобусами, но часть из них добиралась на место самостоятельно. Некоторые привели с собой детей, но практически никто из прибывших не имел защитной маски на лице.

Стоит напомнить, что это не первое заявление Кивы о свержении действующей власти в Украине. Ранее он оскандалился тем, что истерически пообещал прийти к власти. Он сказал, что в Украине якобы состоятся вскоре массовые протесты, а виной всему – США.

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Такие странные обвинения Кивы прозвучали в кремлевской программе "Время покажет" – там нардеп появился по видеосвязи. Он считает, что уже в сентябре украинцы будут выходить на протесты. Однако с чего нардеп сделал такие выводы – неизвестно.

Что стоит знать об Илье Киве

Это народный депутат от ОПЗЖ, известный своей пророссийской риторикой. Он неоднократно попадал в громкие скандалы в Верховной Раде и за ее пределами. Среди последних курьезов с участием нардепа можно вспомнить: