По его словам, Крестный ход был лишь репетицией, а уже осенью они придут "сносить власть".
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Нардеп посоветовал запомнить тех, кто пришел на сегодняшнее мероприятие верующих Московского патриархата в столице Украины.
Запомните тех, кто 27 июля пришел на Крестный ход, а главное – их количество!,
– написал Кива.
Заметим, что в Крестном ходе в Киеве приняли участие более чем 55 тысяч человек. Именно их, по мнению Кивы, нужно запомнить действующей власти, ведь они якобы станут "мстителями" и будут уничтожать тех, кто сегодня стоит у руля государства.
Что известно о Крестном ходе в Киеве
- В столице Украины 27 июля состоялся Крестный ход в честь 1033-летия Крещения Киевской Руси. В нем приняли участие прихожане УПЦ Московского патриархата.
- Верующих доставляли к месту сбора автобусами, но часть из них добиралась на место самостоятельно. Некоторые привели с собой детей, но практически никто из прибывших не имел защитной маски на лице.
Стоит напомнить, что это не первое заявление Кивы о свержении действующей власти в Украине. Ранее он оскандалился тем, что истерически пообещал прийти к власти. Он сказал, что в Украине якобы состоятся вскоре массовые протесты, а виной всему – США.
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Такие странные обвинения Кивы прозвучали в кремлевской программе "Время покажет" – там нардеп появился по видеосвязи. Он считает, что уже в сентябре украинцы будут выходить на протесты. Однако с чего нардеп сделал такие выводы – неизвестно.
Что стоит знать об Илье Киве
Это народный депутат от ОПЗЖ, известный своей пророссийской риторикой. Он неоднократно попадал в громкие скандалы в Верховной Раде и за ее пределами. Среди последних курьезов с участием нардепа можно вспомнить:
- 24 июня Илья Кива заявил, что его якобы вызвали на допрос из-за советской шапки. Зато в прокуратуре этот факт отрицали.
- 22 июня одиозный нардеп от ОПЗЖ Илья Кива и нардеп от "слуг народа" Николай Тищенко подрались в сессионном зале Верховной Рады. Все началось из-за слов "слуги" Никиты Потураева о том, что народ должен расстреливать ОПЗЖ.
- 21 июня Кива искал "чистых и бритых адекватов" для участия в марше ОПЗЖ. За это он предлагал аж 250 гривен.
- 18 июня одиозный представитель "ОПЗЖ" снял штаны прямо в зале Верховной Рады. Сделал он это. чтобы заправить рубашку. Наверное, лучшего места для этого не нашлось.