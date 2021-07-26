Такое заявление нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива сделал в эфире российского "Первого канала". Он сказал, что в Украине якобы состоятся вскоре массовые протесты, а виновны во всем – США.

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Такие странные обвинения Кивы прозвучали в кремлевской Программе "Время покажет" – там нардеп явился по видеосвязи.

Он считает, что уже в сентябре украинцы будут выходить на протесты. Однако из чего нардеп сделал такие выводы – неизвестно.

Кива уверен, что как можно быстрее он придет к власти и "наведет порядок".

Я – оппозиция. Я – тот, кто придет к власти уже завтра со своей партией,

– заверил нардеп.

Истерические крики Кивы

Речь Кивы можно точно назвать истерикой, ведь нардеп часто срывался на крик и даже позволял себе грубо общаться с людьми. Однако Кива в очередной раз доказал свою позицию. Он считает, что Россия хочет Украине только добра, а во всех бедах виноваты США.

"Люди – нищие, голодные, безработные. Дальше возможности жить в Украине нет – это объективная реальность", – сказал Кива.

Стоит заметить, что в сети активно обсуждают заявление Кивы. Однако у большинства реакций – высмеивание.

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