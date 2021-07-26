Таку заяву нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива зробив в ефірі російського "Першого каналу". Він сказав, що в Україні нібито відбудуться незабаром масові протести, а винні у всьому – США.
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Такі дивні звинувачення Киви прозвучали у кремлівській програмі "Час покаже" – там нардеп з'явився відеозв'язком.
Він вважає, що вже у вересні українці виходитимуть на протести. Однак з чого нардеп зробив такі висновки – невідомо.
Кива впевнений, що якнайшвидше він прийде до влади і "наведе порядок".
Я – опозиція. Я – той, хто прийде до влади вже завтра зі своєю партією,
– запевнив нардеп.
Істеричні крики Киви
Промову Киви можна точно назвати істерикою, адже нардеп часто зривався на крик та навіть дозволяв собі грубо спілкуватись з людьми. Однак Кива вкотре довів свою позицію. Він вважає, що Росія хоче Україні лише добра, а у всіх бідах винні США.
"Люди – жебраки, голодні, безробітні. Далі можливості жити в Україні немає – це об'єктивна реальність", – сказав Кива.
Варто зауважити, що у мережі активно обговорюють заяву Киви. Однак у більшості реакцій – висміювання.
Останні курйози Киви
- Ілля Кива 24 червня заявив, що його нібито викликали на допит через радянську шапку. У прокуратурі все заперечили.
- Цього ж місяця Кива та партія ОПЗЖ влаштували дуже дивний "марш". Він відбувся на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Що цікаво, перед цим була інформація, що нардеп шукав людей, яким обіцяв 250 гривень.
- Нардеп сказав, що готовий вступати у Раді у сутичку з Василем Вірастюком. Однак вона не обов'язково повинна бути фізичною.
- До слова, Ілля Кива влаштував бійку з Миколою Тищенком у Раді.