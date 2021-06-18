Кива спрятался у колонны в сессионном зале парламента. Он приспустил штаны, чтобы заправить рубашку.
Кстати Кива и Тищенко устроили эпическую драку в Раде: видео
На то, что неподалеку были люди, Кива не обращал внимания. К слову, он заправил рубашку возле женщины, сидевшей рядом.
В сети опубликовали видео инцидента:
Предыдущие скандалы с Кивой
- Накануне Кива в Раде подрался с Николаем Тищенко. Спор вспыхнул из-за слов Никиты Потураева о расстреле "ОПЗЖ".
- Илья Кива в декларации за 2019 год указал, что получил 1 миллион 200 тысяч гривен как доход от жомовой ямы. Ее, мол, использовали для отходов по производству сахара. В то же время журналисты выяснили, что это не так.
- Одиозный нардеп также рассказывал, как его деда в далеком 1945 году во Львове расстреляли местные жители. Мужчина выжил, "но память об этом осталась".
- В конце 2020 года Кива натянул шапку-ушанку с красной советской звездой во главе. Он заявил: "Нацист, арестуй меня! С этой звездой, мой дед, резал глотки фашистам!". Так политик ответил на задержание во Львове 19-летнего юноши из Киева.
- Кроме того, ранее в Раде нардепа заметили за странными действиями. Он неоднократно касался своих гениталий. Кстати, сделал это после того, как позвонил женщине, которая была подписана в его телефоне как "Юля конкурс красоты Одесса".