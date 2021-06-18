Кива спрятался у колонны в сессионном зале парламента. Он приспустил штаны, чтобы заправить рубашку.

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На то, что неподалеку были люди, Кива не обращал внимания. К слову, он заправил рубашку возле женщины, сидевшей рядом.

В сети опубликовали видео инцидента:

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