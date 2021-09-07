Журналисты издания выяснили, что скандальный Кива сдал экзамен на адвоката. Информация об этом есть в реестре на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.
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Кива сдал экзамен на адвоката
Запись в реестре свидетельствует о том, что Кива сдавал экзамен в Закарпатской областной квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.
Однако экзамен – только один из этапов. Ведь после его составления кандидат должен пройти 6 месяцев стажировки у адвоката с опытом не менее 5 лет.
Кроме того, человек, проходящий стажировку, должен выполнить определенный план: пройти стажировку (подготовка процессуальных документов, ознакомление с действующим законодательством и т. п) и подготовить отчет.
Далее для ознакомления с отчетом и утверждения его должен собраться Совет адвокатов региона. Издание предположило, что это может произойти в сентябре. Поэтому уже вскоре станет известно, стал ли Кива еще и адвокатом.
По словам адвоката Марии Музычки, если да – нардеп получит привилегии, например, его не смогут обыскать без отдельного определения и присутствия представителя Совета адвокатов.
Данные из реестра о сдаче Кивой экзамена / Скриншот из реестра
Предыдущие скандалы с участием Киви: коротко
- Ранее журналисты Bihus.Info узнали, что Киве смягчили ответственность по делу со взяткой через справку из психбольницы.
- В апреле 2021 года нардеп от ОПЗЖ защитил кандидатскую диссертацию. 13 членов комиссии проголосовали единогласно "за". Однако журналисты заявляли о препятствовании их работе на этом событии. Впоследствии стало известно, что в своей кандидатской политик добавил справку с поддельной подписью, а среди подтверждений апробации диссертации указал материалы научно-практических конференций, которых нет в официальных сборниках.
- Еще один скандал связан с жомовой ямой. Нардеп задекларировал доход от сдачи ее в аренду в размере 1 миллион 200 тысяч гривен. Однако журналисты выпустили расследование и показали, что на самом деле то, что якобы приносит 100 тысяч гривен дохода за месяц, является давно заброшенным.