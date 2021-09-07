Журналисты издания выяснили, что скандальный Кива сдал экзамен на адвоката. Информация об этом есть в реестре на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.

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Кива сдал экзамен на адвоката

Запись в реестре свидетельствует о том, что Кива сдавал экзамен в Закарпатской областной квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.

Однако экзамен – только один из этапов. Ведь после его составления кандидат должен пройти 6 месяцев стажировки у адвоката с опытом не менее 5 лет.

Кроме того, человек, проходящий стажировку, должен выполнить определенный план: пройти стажировку (подготовка процессуальных документов, ознакомление с действующим законодательством и т. п) и подготовить отчет.

Далее для ознакомления с отчетом и утверждения его должен собраться Совет адвокатов региона. Издание предположило, что это может произойти в сентябре. Поэтому уже вскоре станет известно, стал ли Кива еще и адвокатом.

По словам адвоката Марии Музычки, если да – нардеп получит привилегии, например, его не смогут обыскать без отдельного определения и присутствия представителя Совета адвокатов.



Данные из реестра о сдаче Кивой экзамена / Скриншот из реестра

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