Журналісти видання з'ясували, що скандальний Кива склав іспит на адвоката. Інформація про це є в реєстрі на сайті Національної асоціації адвокатів України.

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Кива склав іспит на адвоката

Запис в реєстрі свідчить про те, що Ілля складав іспит у Закарпатській обласній кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури.

Однак іспит – тільки один з етапів. Адже після його складання кандидат повинен пройти 6 місяців стажування в адвоката з досвідом щонайменше 5 років.

Крім того, людина, яка проходить стажування, повинна виконати певний план: пройти стажування (підготовка процесуальних документів, ознайомлення із чинним законодавством тощо) і підготувати звіт.

Далі для ознайомлення зі звітом та затвердження його має зібратися Рада адвокатів регіону. Видання припустило, що це може відбутися у вересні. Тому вже незабаром стане відомо, чи став Кива ще й адвокатом.

За словами адвокатки Марії Музички, якщо так – нардеп отримає привілеї, наприклад, його не зможуть обшукати без окремої ухвали та присутності представника Ради адвокатів.



Дані з реєстру про складання Кивою іспиту / Скриншот з реєстру

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