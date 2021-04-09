Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко объяснил поведение депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко на избирательном округе на Прикарпатье. Он отметил, что для того, чтобы анализировать действия нардепа, надо знать контекст.

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Драка от "Батькивщины"

Нардеп от "Батькивщины" Константин Бондарев набросился на депутата Киевского облсовета Владимира Сабадаша. В то же время его реакции на соответствующие события пока не было.

Ляшко и Кравчук готовят оружие

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук недавно заявил, что уже готов встретить врага из России. В то же время сам Кравчук в бою не останется, потому что радикал Олег Ляшко тоже заявил, что готов выступить против оккупантов.

Пушилин хочет ремонтировать лифты

Председатель террористов на Донбассе Денис Пушилин озаботился ремонтом лифтов в Горловке. В то же время ранее боевики уже отмечались никому не нужными инициативами.

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