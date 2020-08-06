В выпуске программы "Вести.UA" за 6 августа – Кира Рудик стала новым председателем партии "Голос", которая рьяно критикует министров. Но теперь партия перешла в оппозицию к оппозиции и заявила самым большим своим врагом Порошенко. Мощнейший секретный агент Дмитрий Гордон пообщался с Лукашенко. Заманить его в ловушку" удалось после того, как завербовал сына белорусского президента.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Украинский казанова Богдан.