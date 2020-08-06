У випуску програми "Вєсті.UA" за 6 серпня – Кіра Рудик стала новою головою партії "Голос", яка завзято критикує міністрів. Але тепер партія перейшла в опозицію до опозиції і заявила найбільшим своїм ворогом Порошенка. Найпотужніший секретний агент Дмитро Гордон поспілкувався з Лукашенком. Заманити його "у пастку" вдалося після того, як завербував сина білоруського президента.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Український казанова Богдан.