В выпуске программы "Вести.UA" за 10 августа – Лукашенко посыпались поздравления от украинских политиков. В частности, батька поздравил Олег Ляшко и "слуга народа" Евгений Шевченко. Коллеги последнего такую идею не поддержали. У Рабиновича и Дубинского одинаковые мысли. Они опубликовали пост с одинаковым текстом на тему ситуации в Беларуси.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Шуфричу надо в отпуск. Кто из украинских политиков тратит больше всего денег в соцсетях.