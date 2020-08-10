У випуску програми "Вєсті.UA" за 10 серпня – Лукашенку посипались вітання від українських політиків. Зокрема, бацьку привітав Олег Ляшко та "слуга народу" Євгеній Шевченко. Колеги останнього таку ідею не підтримали. В Рабіновича та Дубінського однакові думки. Вони опублікували пост з однаковим текстом на тему ситуації у Білорусі. Однак, варто зазначити, що така ситуація у них не вперше.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Шуфричу треба у відпустку. Хто з українських політиків витрачає найбільше грошей в соцмережах.