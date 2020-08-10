Вєсті.UA: Привітання Лукашенку від українських політиків. Один голос Дубінського та Рабіновича
У випуску програми "Вєсті.UA" за 10 серпня – Лукашенку посипались вітання від українських політиків. Зокрема, бацьку привітав Олег Ляшко та "слуга народу" Євгеній Шевченко. Колеги останнього таку ідею не підтримали. В Рабіновича та Дубінського однакові думки. Вони опублікували пост з однаковим текстом на тему ситуації у Білорусі. Однак, варто зазначити, що така ситуація у них не вперше.
Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:
Шуфричу треба у відпустку.
Хто з українських політиків витрачає найбільше грошей в соцмережах.