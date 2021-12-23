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К теме Путин заявил, что Украину создал Ленин, но уже после своей смерти

Диджитализированная Тимошенко

Юлия Тимошенко выложила в фейсбуке сообщение о создании собственных стикеров для телеграма и вайбера. Лидер "Батькивщины" отметила, что сделала это, чтобы "праздничные сообщения были веселыми и яркими".

Плюшевый медведь Кивы

Одиозный Илья Кива в очередной раз отличился. Пророссийский политик выложил фото, на котором была надпись: "Медвечук не сбежал и не сдался! Медвечук будет бороться". Фотографию он подписал, назвав кума Владимира Путина "медведем нации".

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