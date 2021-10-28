О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 28 октября – в программе.

Интересно Вести.UA: Коломойский снова залезает в карман украинцев

Тимошенко купила яблоки на трассе

Юлия Тимошенко решила приобрести яблоки у бабушек прямо на трассе. Впоследствии политик в своем инстаграме поделилась фото и написала, что заплатила за целую корзину фруктов 50 гривен. Она добавила, что яблоки оказались свежими и сладкими.

Повалий рассказала о концерте в России

Таисия Повалий пожаловалась на травлю в Украине. Таким образом она пыталась объяснить, почему во время войны на Востоке регулярно выступала за рубежом. В то же время артистка заявила, что она якобы все время жила в Украине и никуда не выезжала после событий 2014 года.

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 28 октября: смотрите видео