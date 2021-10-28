Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 28 жовтня – у програмі.

Цікаво Вєсті.UA: Коломойський знову залазить до кишені українців

Тимошенко купила яблука на трасі

Юлія Тимошенко вирішила придбати яблука у бабусь просто на трасі. Згодом політикиня у своєму інстаграмі поділилась фото й написала, що заплатила за цілий кошик фруктів 50 гривень. Вона додала, що яблука виявились свіжими й солодкими.

Повалій розповіла про концерт у Росії

Таїсія Повалій пожалілася на цькування в Україні. У такий спосіб вона намагалась пояснити, чому під час війни на Сході регулярно виступала за кордоном. Водночас артистка заявила, що вона нібито весь час жила в Україні та нікуди не виїздила після подій 2014 року.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 28 жовтня: дивіться відео