О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 29 декабря – узнавайте в программе.

К теме Трансляцию каналов Шуфрича "Первого независимого" и UkrLive прекратили после введения санкций

Президент Гордон

Большинство украинцев поддержало бы на пост президента журналиста Дмитрия Гордона среди претендентов, которые не являются политиками и не входят во власть. Об этом свидетельствуют результаты опроса.

"Вареник" Вирастюка

Нардеп от "слуг" Василий Вирастюк попал в сексистский скандал. Он назвал женские половые органы "вареником с брынзой" к фотографии девушки, которая подтягивает ноги к голове и где видно зону бикини.

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 29 декабря: смотрите видео