28 декабря компания SES приостановила трансляцию каналов Перший незалежний и UkrLive. Причина такого шага – именно введение санкций.

Ранее СНБО ввел санкции против медиахолдингов Медведчука, Козака и Шуфрича

Трансляцию каналов приостановил на время действия санкций

SES действует в рамках закона и выполняет законные требования. На время действия санкций трансляция каналов будет приостановлена,
– сообщили в компании SES.

Карательные ограничения ввели сроком на 5 лет и касаются общества "Медиахолдинг Новости", "Тайм Медиа" и "Телепространство". Компании связаны с нардепами Виктором Медведчуком, Тарасом Козаком и Нестором Шуфричем.

О каких санкциях идет речь:

  • блокировка активов;
  • ограничение торговых операций;
  • запрет на вывод капитала за пределы Украины;
  • приостановка экономических и финансовых обязательств;
  • аннулирование лицензий;
  • запрет на приватизацию или аренду государственного имущества;
  • запрет на использование радиочастотного ресурса Украины;
  • ограничение или прекращение телевещания;
  • полный или частичный запрет на действия с ценными бумагами;
  • запрет на инвестиции в иностранные страны и лицензии от Нацбанка;
  • запрет на передачу технологий и объектов интеллектуальной собственности;
  • прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами.

Как это было Каналы Zik, 112 и Newsone прекратили свое вещание из-за санкций: фотодоказательство

Что известно о вещателях, против которых ввели санкции:

  • "Медиахолдингу Новости" принадлежали каналы ZIK, NewsOne, "112 Україна", "Перший незалежний" и UkrLive.
  • До февраля 2021 года владельцами холдинга были Виктор Медведчук и Тарас Козак, которые находятся под санкциями Совета нацбезопасности и обороны.
  • В октябре "Медиахолдинг Новости" купил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич.
  • Также Шуфрич приобрел "Тайм Медиа" и "Телепространство"

Смотрите видео о том, как попали под санкции каналы Медведчука: