28 декабря компания SES приостановила трансляцию каналов Перший незалежний и UkrLive. Причина такого шага – именно введение санкций.

Ранее СНБО ввел санкции против медиахолдингов Медведчука, Козака и Шуфрича

Трансляцию каналов приостановил на время действия санкций

SES действует в рамках закона и выполняет законные требования. На время действия санкций трансляция каналов будет приостановлена,

– сообщили в компании SES.

Карательные ограничения ввели сроком на 5 лет и касаются общества "Медиахолдинг Новости", "Тайм Медиа" и "Телепространство". Компании связаны с нардепами Виктором Медведчуком, Тарасом Козаком и Нестором Шуфричем.

О каких санкциях идет речь:

блокировка активов;

ограничение торговых операций;

запрет на вывод капитала за пределы Украины;

приостановка экономических и финансовых обязательств;

аннулирование лицензий;

запрет на приватизацию или аренду государственного имущества;

запрет на использование радиочастотного ресурса Украины;

ограничение или прекращение телевещания;

полный или частичный запрет на действия с ценными бумагами;

запрет на инвестиции в иностранные страны и лицензии от Нацбанка;

запрет на передачу технологий и объектов интеллектуальной собственности;

прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами.

Как это было Каналы Zik, 112 и Newsone прекратили свое вещание из-за санкций: фотодоказательство

Что известно о вещателях, против которых ввели санкции:

"Медиахолдингу Новости" принадлежали каналы ZIK, NewsOne, "112 Україна", "Перший незалежний" и UkrLive.

До февраля 2021 года владельцами холдинга были Виктор Медведчук и Тарас Козак, которые находятся под санкциями Совета нацбезопасности и обороны.

В октябре "Медиахолдинг Новости" купил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич.

Также Шуфрич приобрел "Тайм Медиа" и "Телепространство"

Смотрите видео о том, как попали под санкции каналы Медведчука: