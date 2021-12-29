28 декабря компания SES приостановила трансляцию каналов Перший незалежний и UkrLive. Причина такого шага – именно введение санкций.
Ранее СНБО ввел санкции против медиахолдингов Медведчука, Козака и Шуфрича
Трансляцию каналов приостановил на время действия санкций
SES действует в рамках закона и выполняет законные требования. На время действия санкций трансляция каналов будет приостановлена,
– сообщили в компании SES.
Карательные ограничения ввели сроком на 5 лет и касаются общества "Медиахолдинг Новости", "Тайм Медиа" и "Телепространство". Компании связаны с нардепами Виктором Медведчуком, Тарасом Козаком и Нестором Шуфричем.
О каких санкциях идет речь:
- блокировка активов;
- ограничение торговых операций;
- запрет на вывод капитала за пределы Украины;
- приостановка экономических и финансовых обязательств;
- аннулирование лицензий;
- запрет на приватизацию или аренду государственного имущества;
- запрет на использование радиочастотного ресурса Украины;
- ограничение или прекращение телевещания;
- полный или частичный запрет на действия с ценными бумагами;
- запрет на инвестиции в иностранные страны и лицензии от Нацбанка;
- запрет на передачу технологий и объектов интеллектуальной собственности;
- прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами.
Как это было Каналы Zik, 112 и Newsone прекратили свое вещание из-за санкций: фотодоказательство
Что известно о вещателях, против которых ввели санкции:
- "Медиахолдингу Новости" принадлежали каналы ZIK, NewsOne, "112 Україна", "Перший незалежний" и UkrLive.
- До февраля 2021 года владельцами холдинга были Виктор Медведчук и Тарас Козак, которые находятся под санкциями Совета нацбезопасности и обороны.
- В октябре "Медиахолдинг Новости" купил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич.
- Также Шуфрич приобрел "Тайм Медиа" и "Телепространство"
Смотрите видео о том, как попали под санкции каналы Медведчука: