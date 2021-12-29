28 грудня компанія SES призупинила трансляцію каналів Перший незалежний та UkrLive. Причина такого кроку – саме запровадження санкцій.
Раніше РНБО ввела санкції проти медіахолдингів Медведчука, Козака та Шуфрича
Трансляцію каналів призупинив на час дії санкцій
Компанія SES діє в рамках закону та виконує законні вимоги. На час дії санкцій трансляцію каналів буде призупинено,
– повідомили у компанії SES.
Каральні обмеження ввели терміном на 5 років і вони стосуються товариства "Медіахолдинг Новини", "Тайм Медіа" та "Телепростір". Компанії пов'язані з нардепами Віктором Медведчуком, Тарасом Козаком та Нестором Шуфричем.
Про які санкції мовиться:
- блокування активів;
- обмеження торговельних операцій;
- заборона на виведення капіталу за межі України;
- зупинення економічних та фінансових зобов'язань;
- анулювання ліцензій;
- заборона на приватизацію або оренду державного майна;
- заборона на користування радіочастотним ресурсом України;
- обмеження або припинення телемовлення;
- повна або часткова заборона на дії з цінними паперами;
- заборона на інвестиції в іноземні держави та ліцензії від Нацбанку;
- заборона на передавання технологій та об'єктів інтелектуальної власності;
- припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами.
Як це було Канали Zik, 112 і Newsone припинили мовлення через санкції: фотодоказ
Що відомо про мовники, проти яких ввели санкції:
- "Медіахолдингу Новини" належали канали ZIK, NewsOne, "112 Україна", "Перший незалежний" та UkrLive.
- До лютого 2021 року власниками холдингу були Віктор Медведчук та Тарас Козак, які перебувають під санкціями Ради нацбезпеки та оборони.
- У жовтні "Медіахолдинг Новини" купив народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич.
- Також Шуфрич придбав "Тайм Медіа" та "Телепростір"
Дивіться відео про те, як канали Медведчука потрапили під санкції: