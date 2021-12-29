28 грудня компанія SES призупинила трансляцію каналів Перший незалежний та UkrLive. Причина такого кроку – саме запровадження санкцій.

Раніше РНБО ввела санкції проти медіахолдингів Медведчука, Козака та Шуфрича

Трансляцію каналів призупинив на час дії санкцій

Компанія SES діє в рамках закону та виконує законні вимоги. На час дії санкцій трансляцію каналів буде призупинено,

– повідомили у компанії SES.

Каральні обмеження ввели терміном на 5 років і вони стосуються товариства "Медіахолдинг Новини", "Тайм Медіа" та "Телепростір". Компанії пов'язані з нардепами Віктором Медведчуком, Тарасом Козаком та Нестором Шуфричем.

Про які санкції мовиться:

блокування активів;

обмеження торговельних операцій;

заборона на виведення капіталу за межі України;

зупинення економічних та фінансових зобов'язань;

анулювання ліцензій;

заборона на приватизацію або оренду державного майна;

заборона на користування радіочастотним ресурсом України;

обмеження або припинення телемовлення;

повна або часткова заборона на дії з цінними паперами;

заборона на інвестиції в іноземні держави та ліцензії від Нацбанку;

заборона на передавання технологій та об'єктів інтелектуальної власності;

припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами.

Як це було Канали Zik, 112 і Newsone припинили мовлення через санкції: фотодоказ

Що відомо про мовники, проти яких ввели санкції:

"Медіахолдингу Новини" належали канали ZIK, NewsOne, "112 Україна", "Перший незалежний" та UkrLive.

До лютого 2021 року власниками холдингу були Віктор Медведчук та Тарас Козак, які перебувають під санкціями Ради нацбезпеки та оборони.

У жовтні "Медіахолдинг Новини" купив народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич.

Також Шуфрич придбав "Тайм Медіа" та "Телепростір"

Дивіться відео про те, як канали Медведчука потрапили під санкції: