28 грудня компанія SES призупинила трансляцію каналів Перший незалежний та UkrLive. Причина такого кроку – саме запровадження санкцій.

Раніше РНБО ввела санкції проти медіахолдингів Медведчука, Козака та Шуфрича

Трансляцію каналів призупинив на час дії санкцій

Компанія SES діє в рамках закону та виконує законні вимоги. На час дії санкцій трансляцію каналів буде призупинено,
– повідомили у компанії SES.

Каральні обмеження ввели терміном на 5 років і вони стосуються товариства "Медіахолдинг Новини", "Тайм Медіа" та "Телепростір". Компанії пов'язані з нардепами Віктором Медведчуком, Тарасом Козаком та Нестором Шуфричем.

Про які санкції мовиться:

  • блокування активів;
  • обмеження торговельних операцій;
  • заборона на виведення капіталу за межі України;
  • зупинення економічних та фінансових зобов'язань;
  • анулювання ліцензій;
  • заборона на приватизацію або оренду державного майна;
  • заборона на користування радіочастотним ресурсом України;
  • обмеження або припинення телемовлення;
  • повна або часткова заборона на дії з цінними паперами;
  • заборона на інвестиції в іноземні держави та ліцензії від Нацбанку;
  • заборона на передавання технологій та об'єктів інтелектуальної власності;
  • припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами.

Як це було Канали Zik, 112 і Newsone припинили мовлення через санкції: фотодоказ

Що відомо про мовники, проти яких ввели санкції:

  • "Медіахолдингу Новини" належали канали ZIK, NewsOne, "112 Україна", "Перший незалежний" та UkrLive.
  • До лютого 2021 року власниками холдингу були Віктор Медведчук та Тарас Козак, які перебувають під санкціями Ради нацбезпеки та оборони.
  • У жовтні "Медіахолдинг Новини" купив народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич.
  • Також Шуфрич придбав "Тайм Медіа" та "Телепростір"

Дивіться відео про те, як канали Медведчука потрапили під санкції: