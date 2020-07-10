В программе "Вести.UA" за 10 июля – суд отказал "Партии Шария" в удовлетворении иска против НАПК . Теперь у Шария есть несколько вариантов, как подзаработать: продать виллу, стать профессиональным охотником за экскрементами или продолжать делать, что умеет лучше всего – удовлетворять потребности своих спонсоров. Зеленский переехал в Конча-Заспу, хотя говорил, что не видит смысла в резиденции.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Одна Кукушка накуковала Ляшко.