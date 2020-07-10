У випуску програми "Вєсті.UA" за 10 липня – суд відмовив "Партії Шарія" в задоволенні позову проти НАЗК щодо держфінансування. Тепер у Шарія є декілька варіантів, як підзаробити: продати віллу, стати професійним мисливцем за екскрементами чи продовжувати робити, що вміє найкраще – задовільняти потреби свої спонсорів. Зеленський переїхав у Конча-Заспу, хоча казав, що не бачить сенсу у резиденції.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Одна Зозуля накувала Ляшку.