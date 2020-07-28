В выпуске программы "Вести.UA" за 28 июля – у Кучмы может быть разлад, который впоследствии назовут "синдромом Вакарчука" – это когда человек начинает что-то делать, но потом бросает все и уходит, но потом возвращается. А Кучма, кстати, тоже немного музыкант, могут совместный дуэт создать, который будет называться "Не смогли". Источник прибылей Кивы – жомова яма. Звучит странно, но перспективно.

В выпуске программы "Вести.UA" на 24 канале: Доверие к Порнтнову: быть или не быть.