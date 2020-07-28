У випуску програми "Вєсті.UA" за 28 липня – у Кучми може бути розлад, який згодом назвуть "синдромом Вакарчука" – це коли людина починає щось робити, але потім кидає все і йде, одна потім повертається. А Кучма, до речі, теж трохи музикант, можуть дует спільний створити, який називатиметься "Не змогли". Джерело прибутків Киви – жомова яма. Звучить дивно, але перспективно.

У випуску програми "Вєсті.UA" на 24 каналі: Довіра до Портнова: бути чи не бути.