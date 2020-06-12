В выпуске "Вести.UA" за 12 июня – одним из достижений Илона Маска является ракета носитель Falcon, которая выводит космический корабль на орбиту и возвращается обратно. Святослав Вакарчук – Falcon украинской политики. Он уже дважды "вернулся" – сложил депутатские полномочия. ОПЗЖоповцы поздравили россиян с Днем России. Украинцы теперь могут только отправить эту партию в РФ. Там они нужнее.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Министр культуры Александр Ткаченко выдает очень интересные мысли относительно Отечественой киноиндустирии.