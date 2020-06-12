У випуску "Вєсті.UA" за 12 червня – одним з досягнень Ілона Маска є ракета носій Falcon, яка виводить космічний корабель на орбіту і повертається назад. Святослав Вакарчук – Falcon української політики. Він вже двічі "повернувся" – склав депутатські повноваження. ОПЗЖопці привітали росіян з Днем Росії. Українці тепер можуть лише відправити цю партію до РФ. Там вони більше потрібні.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Міністр культури Олександр Ткаченко видає дуже цікаві думки щодо відчизняної кіноіндустірії.