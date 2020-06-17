В выпуске программы "Вести.UA" за 17 июня – пророссийские силы решили не оставаться в стороне от протестов и вывели своих сторонников отрабатывать кремлевские деньги. Поэтому Шарий накануне обратился к своим сторонникам и призвал выйти на митинги из-за якобы давления со стороны полиции и активистов. Нестор Шуфрич закупил более 150 стволов и почти 600 единиц холодного оружия.

Также в выпуске программы "Вести.UA" на 24 канале: Добкина в мэры.