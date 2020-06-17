У випуску програми "Вєсті.UA" за 17 червня – проросійські сили вирішили не лишатись осторонь протестів та вивели своїх прибічників відробляти кремлівські гроші. Тому Шарій напередодні звернувся до своїх прихильників і закликав вийти на мітинги через нібито тиск з боку поліції та активістів. Нестор Шуфрич закупив понад 150 стволів та майже 600 одиниць холодної зброї.

Також у випуску програми "Вєсті.UA" на 24 каналі: Добкіна в мери.