О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 16 февраля – узнавайте в программе.

К несостоявшейся теме "Атака" Путина: что говорили о возможном нападении России 16 февраля

Карантин в Раде

Верховная Рада в феврале ушла на короткий карантин из-за большого количества больных коронавирусом среди депутатов и работников аппарата парламента. Однако кое-кто почему-то подумал, что его комитет будет заседать за границей. Теперь парламент рассмотрит законопроект о запрете выезда депутатам и чиновникам в случае военного положения.

Кива не выдержал

Илья Кива на фоне агрессии Кремля решил болеть за судьбу Украины в Испании. Как рассказал нардеп от ОПЗЖ, он не намерен возвращаться в Украину. Также Кива заявил о намерении подать в суд на Джо Байдена, ведь президент США якобы нанес ему психологическую травму.

Нападение украинофобии

В Одесском горсовете депутат от "партии Шария" Илья Фрейман демонстративно снимал установленные украинские флаги. Он собрал их и отбросил в сторону. Виновник инцидента заявил, что "в них не было нужды".

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 16 февраля: смотрите видео