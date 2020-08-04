В выпуске программы "Вести.UA" за 4 августа – когда в Украине начался спрос на молодых политиков, это очень расстроило Юлию Тимошенко. Последние новости ее порадовали. Потому что когда она родилась, нынешние представители страны на международной арене уже в партии работали. Вадим Рабинович отмечает день рождения. Если бы среди украинцев проводили конкурс на лучшее поздравление, победил бы Кива.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Какой переговорщик, такие и теракты.