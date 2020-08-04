У випуску програми "Вєсті.UA" за 4 серпня – коли в Україні почався попит на молодих політиків, це дуже засмутило Юлію Тимошенко. Останні новини її потішили. Бо коли вона народилася, теперішні представники країни на міжнародній арені вже у партії працювали. Вадим Рабінович відзначає день народження. Якби серед українців проводили конкурс на краще привітання для нього, переміг би точно Ілля Кива.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Який перемовник, такі й теракти.