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Вести.UA: У ОПЗЖопцев крепатура после 9 мая. Развитие псевдореспублики "ДНР"

Вести.UA - Читати новину українською

В выпуске программы "Вести.UA" за 13 мая – Бойко деда на палке носил, с Медведчуком цветы клал, на машинке вместе катались – для ОПЗЖ "9 мая" удалось. Но их настигла "дедовоевальная" крепатура, видимо поэтому они покинули зал после выступления премьер-министра. Наконец псевдо ДНРщине есть чем похвастаться. За последние 6 лет оккупанты подняли уровень и хвастаются средней зарплатой в 3900 гривен.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:

В Зеленського кажуть, щоо треба йти на другий термін.

Майстер-клас від прем'єр-міністра, як ігнорувати запитання.

 

Автор: Игорь Гаврищак
Теги: Война на Донбассе Оппозиционная платформа – За жизнь Новости Украины Вести.UA
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