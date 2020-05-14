Вести.UA: У ОПЗЖопцев крепатура после 9 мая. Развитие псевдореспублики "ДНР"

В выпуске программы "Вести.UA" за 13 мая – Бойко деда на палке носил, с Медведчуком цветы клал, на машинке вместе катались – для ОПЗЖ "9 мая" удалось. Но их настигла "дедовоевальная" крепатура, видимо поэтому они покинули зал после выступления премьер-министра. Наконец псевдо ДНРщине есть чем похвастаться. За последние 6 лет оккупанты подняли уровень и хвастаются средней зарплатой в 3900 гривен.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: В Зеленського кажуть, щоо треба йти на другий термін. Майстер-клас від прем'єр-міністра, як ігнорувати запитання.