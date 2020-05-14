Вєсті.UA: В ОПЗЖопців кріпотура після 9 травня. Розвиток псевдореспубліки "ДНР"

У випуску програми "Вєсті.UA" за 13 травня – Бойко діда на палиці носив, з Медведчуком квіти клав, на машинці разом катались – для ОПЗЖ "9 мая" вдалось. Але їх наздогнала "дєдовоювальна" кріпатура, мабуть тому вони покинули залу після виступу прем'єр-міністра. Нарешті псевдо ДНРщині є чим похвалитись. За останні 6 років окупанти підняли рівень і хваляться середньою зарплатою у 3900 гривень.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: В Зеленського кажуть, щоо треба йти на другий термін. Майстер-клас від прем'єр-міністра, як ігнорувати запитання.