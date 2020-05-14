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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Вєсті.UA: В ОПЗЖопців кріпотура після 9 травня. Розвиток псевдореспубліки "ДНР"

Вєсті.UA -

У випуску програми "Вєсті.UA" за 13 травня – Бойко діда на палиці носив, з Медведчуком квіти клав, на машинці разом катались – для ОПЗЖ "9 мая" вдалось. Але їх наздогнала "дєдовоювальна" кріпатура, мабуть тому вони покинули залу після виступу прем'єр-міністра. Нарешті псевдо ДНРщині є чим похвалитись. За останні 6 років окупанти підняли рівень і хваляться середньою зарплатою у 3900 гривень.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:

В Зеленського кажуть, щоо треба йти на другий термін.

Майстер-клас від прем'єр-міністра, як ігнорувати запитання.

 

Автор: Ігор Гаврищак
Теги: Війна на Донбасі Опозиційна платформа – За життя Новини України Вєсті.UA
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