Вєсті.UA: В ОПЗЖопців кріпотура після 9 травня. Розвиток псевдореспубліки "ДНР"
Вєсті.UA -
У випуску програми "Вєсті.UA" за 13 травня – Бойко діда на палиці носив, з Медведчуком квіти клав, на машинці разом катались – для ОПЗЖ "9 мая" вдалось. Але їх наздогнала "дєдовоювальна" кріпатура, мабуть тому вони покинули залу після виступу прем'єр-міністра. Нарешті псевдо ДНРщині є чим похвалитись. За останні 6 років окупанти підняли рівень і хваляться середньою зарплатою у 3900 гривень.
Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:
В Зеленського кажуть, щоо треба йти на другий термін.
Майстер-клас від прем'єр-міністра, як ігнорувати запитання.
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