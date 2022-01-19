О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 19 января – узнавайте в программе.

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В поисках истины

Патриарх Филарет подал судебный иск в Окружной административный суд Киева. Он просит отменить прекращение действия Украинской православной церкви (Киевского патриархата).

Претендент на Оскар

Одиозный Евгений Шевченко опубликовал собственную киноленту "Беларусь глазами Евгения Шевченко". В течение почти 2 часов он рассказывал шаблонные истории и восхвалял Александра Лукашенко.

Отпущение грехов Кивы

Илья Кива уже традиционно на Крещение нырнул в ледяную воду. Видимо, нардеп от ОПЗЖ искренне верит в отпущение своих грехов. Однако видеоролик с этим действом почему-то снимали в темноте.

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