О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 1 ноября – в программе.
Интересно Турецкие беспилотники Bayraktar планируют производить в Украине
Порошенко с ножом и грибами
Пятый президент Украины Петр Порошенко обнародовал фотографии, на которых с ножом в руке позирует возле ведер с опятами. Фотография сразу же распространилась по интернету и "породила" немало мемов.
Медвечук в африканских СМИ
Виктора Медвечука – кума Владимира Путина процитировало медиа в Африке. Однако медиа это сделало с призванием на российские СМИ.
Шарий "на родине"
Пророссийский блогер Анатолий Шарий приехал в Москву и опубликовал фотографию на фоне Кремля. В твитере он написал целое сообщение о любви к России.
Полный выпуск программы "Вести.UA" за 1 ноября: смотрите видео