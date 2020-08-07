В выпуске программы "Вести.UA" за 7 августа – поддержкой украинскими певцами политиков уже давно никого не удивишь. Но недавно они чуть не вышли на международный уровень. Каждый политический этап имеет свои знаковые стройки. При Ющенко, например, было восстановление Батурина. При Порошенко – строили, кроме веры и языка, еще и армию. А вот Зеленский с командой затеяли "большое строительство тюрем".

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Что не дает спать депутатам ОПЗЖ. Планируют ли украинцы в этом году идти в отпуск: детали в цифрах.