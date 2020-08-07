У випуску програми "Вєсті.UA" за 7 серпня – підтримкою українськими співаками політиків уже давно нікого не здивуєш. Та нещодавно вони ледь не вийшли на міжнародний рівень. Кожен політичний етап має свої знакові будівництва. За Ющенка, наприклад, було відновлення Батурина. За Порошенка – будували, крім віри і мови, ще й армію. А от Зеленський з командою затіяли "велике будівництво в'язниць".

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Що не дає спати депутатам ОПЗЖ. Чи планують українці цьогоріч йти у відпустку: деталі в цифрах.