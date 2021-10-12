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Обратите внимание "Слуга народа" Клочко соврал, объясняя миллионные состояния своей матери, – СМИ

Клочко соврал о состоянии

Андрей Клочко, депутат от "Слуги народа", объяснил происхождение недвижимости матери на миллионы гривен состоянием сестры. Однако оказалось, что женщина официально зарабатывает 10 тысяч гривен в месяц.

Киву снова прорвало

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прилетела с визитом в Россию. Соответствующую ситуацию взялся комментировать одиозный и известный своей пророссийской позицией депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива.

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Тищенко прокомментировал слова Третьяковой

Депутат от "Слуга народа" Николай Тищенко прокомментировал скандальные слова его коллеги и главы парламентского Комитета по вопросам социальной политики Галины Третьяковой, которая попала в скандал из-за слова об умершем нардепе Антоне Полякове. Тищенко усомнился, что именно она писала соответствующее сообщение.

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