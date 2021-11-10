О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 10 ноября – в программе.
На тему Нардеп Шахов не задекларировал имущества гражданской жены на 15,5 миллиона гривен, – НАПК
Яценюк снова говорит о стене
Экс-премьер-министр Арсений Яценюк снова заговорил о важности стены на границе Украины. Мол, первым вопросом СНБО должна стать ситуация в Беларуси и на польско-белорусской границе. Он считает, что на украинско-белорусской границе необходима стена.
Поплавский послал всех в баню
Ректор Университета культуры Михаил Поплавский показал свою эпатажную работу на хит "А мы с кумой ходим в баньку". Он представил четвертую экранизацию этой песни и послал всех в баню.
Мигранты из Беларуси
Несколько тысяч мигрантов из Белоруссии прибыли к границе с Польшей еще 8 ноября. Они тогда крушили ограждение, пытаясь прорваться через границу. Ситуация по состоянию на 10 ноября до сих пор не разрешилась.
Полный выпуск программы "Вести.UA" за 10 ноября: смотрите видео