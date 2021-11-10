Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 10 листопада – у програмі.

До теми Нардеп Шахов не задекларував майна цивільної дружини на 15,5 мільйона гривень, – НАЗК

Яценюк знову говорить про стіну

Експрем'єр-міністр Арсеній Яценюк знову заговорив про важливість стіни на кордоні України. Мовляв, першим питанням РНБО має стати ситуація в Білорусі і на польсько-білоруському кордоні. Він вважає, що на українсько-білоруському кордоні необхідна стіна.

Поплавський послав усіх у баню

Ректор Університету культури Михайло Поплавський показав свою епатажну роботу на хіт "А ми з кумою ходим в баньку". Він представив четверту екранізацію на цю пісню та послав усіх у баню.

Мігранти з Білорусі

Кілька тисяч мігрантів з Білорусі прибули до кордону з Польщею ще 8 листопада. Вони тоді нівечили огорожу, намагаючись прорватися через кордон. Ситуація станом на 10 листопада досі не вирішилась.

Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 10 листопада: дивіться відео