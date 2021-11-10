Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 10 листопада – у програмі.
До теми Нардеп Шахов не задекларував майна цивільної дружини на 15,5 мільйона гривень, – НАЗК
Яценюк знову говорить про стіну
Експрем'єр-міністр Арсеній Яценюк знову заговорив про важливість стіни на кордоні України. Мовляв, першим питанням РНБО має стати ситуація в Білорусі і на польсько-білоруському кордоні. Він вважає, що на українсько-білоруському кордоні необхідна стіна.
Поплавський послав усіх у баню
Ректор Університету культури Михайло Поплавський показав свою епатажну роботу на хіт "А ми з кумою ходим в баньку". Він представив четверту екранізацію на цю пісню та послав усіх у баню.
Мігранти з Білорусі
Кілька тисяч мігрантів з Білорусі прибули до кордону з Польщею ще 8 листопада. Вони тоді нівечили огорожу, намагаючись прорватися через кордон. Ситуація станом на 10 листопада досі не вирішилась.
Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 10 листопада: дивіться відео