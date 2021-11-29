О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 29 ноября – читайте далее.

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Зашквары "слуг народа"

Новая глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что политсила хочет создать дисциплинарную комиссию. Она будет выяснять "зашкварные" ситуации с депутатами.

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Любитель Лукашенко

Евгений Шевченко, прославившийся любовью к Александру Лукашенко, заявил о работе над фильмом. Он работает над музыкой с композитором Николо Петрашем. К слову, фильм будет о жизни в Беларуси.

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