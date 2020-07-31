В выпуске программы "Вести.UA" за 31 июля – Зеленский оконфузился на открытии нового корпуса больницы "Охматдет". Его не слишком удачная пародия на предыдущую власть сделала самого президента объектом шуток и мемов. Пискун – единственный человек, занимавший должность генпрокурора Украины трижды. Потом он где-то потерялся. Но во время коронавируса природа очистилась настолько, что он вернулся.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Рецепт отдыха от "слуги народа" Одарченко.