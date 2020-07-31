У випуску програми "Вєсті.UA" за 31 липня – Зеленський сконфузився на відкритті нового корпусу лікарні "Охмадит". Його не надто вдала пародія на попередню владу зробила самого президента об'єктом жартів та інтернет-мемів. Піскун – єдина людина, яка посідала посаду генпрокурора України тричі. Потім він десь загубився. Проте під час коронавірусу природа очистилася настільки, що той повернувся.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Рецепт відпочинку від "Слуга народу" Одарченка.