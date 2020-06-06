Вести.UA. Жир: Билл Гейтс создал коронавирус. Аваков сохраняет спокойствие
В итоговом выпуске "Вести.UA. Жир" за 6 июня – среди всех безумных теорий появления коронавируса, наиболее популярной является версия о причастности к этому Билла Гейтса. Несмотря на то, что он является одним из крупнейших спонсоров разработки вакцины от COVID-19. В Верховной Раде начали сбор подписей за отставку министра Арсена Авакова.
Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі:
Зеленський винайшов машину часу.
Венедіктова на гладіаторських боях.
У Володимира немає Києва.
Супергерой із соколиним оком.
Миколай здорової людини і Миколай курця.
У спецвипуску "Вєсті з палєй":
Легендарні мордобої у Раді.
"Бєс" розкрив пограбування храму.
Проїзд поза салоном.
Перегони з копами від 12-річного.
Дивіться спецвипуск "Вєсті з палєй" за 6 червня 2020: