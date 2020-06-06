В итоговом выпуске "Вести.UA. Жир" за 6 июня – среди всех безумных теорий появления коронавируса, наиболее популярной является версия о причастности к этому Билла Гейтса. Несмотря на то, что он является одним из крупнейших спонсоров разработки вакцины от COVID-19. В Верховной Раде начали сбор подписей за отставку министра Арсена Авакова.

Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі: Зеленський винайшов машину часу. Венедіктова на гладіаторських боях. У Володимира немає Києва. Супергерой із соколиним оком. Миколай здорової людини і Миколай курця. У спецвипуску "Вєсті з палєй": Легендарні мордобої у Раді. "Бєс" розкрив пограбування храму. Проїзд поза салоном. Перегони з копами від 12-річного. Дивіться спецвипуск "Вєсті з палєй" за 6 червня 2020: