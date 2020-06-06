Вєсті.UA. Жир: Білл Гейтс створив коронавірус. Аваков зберігає спокій
У підсумковому випуску "Вєсті.UA. Жир" за 6 червня – серед усі божевільних теорій появи коронавірусу, найбільш популярною є версія про причетність до цього Білла Гейтса. Попри те, що він є одним з найбільших спонсорів розробки вакцини від COVID-19. У Верховній раді почали збір підписів за відставку міністра Арсена Авакова.
Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі:
Зеленський винайшов машину часу.
Венедіктова на гладіаторських боях.
У Володимира немає Києва.
Супергерой із соколиним оком.
Миколай здорової людини і Миколай курця.
У спецвипуску "Вєсті з палєй":
Легендарні мордобої у Раді.
"Бєс" розкрив пограбування храму.
Проїзд поза салоном.
Перегони з копами від 12-річного.
Дивіться спецвипуск "Вєсті з палєй" за 6 червня 2020: