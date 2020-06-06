У підсумковому випуску "Вєсті.UA. Жир" за 6 червня – серед усі божевільних теорій появи коронавірусу, найбільш популярною є версія про причетність до цього Білла Гейтса. Попри те, що він є одним з найбільших спонсорів розробки вакцини від COVID-19. У Верховній раді почали збір підписів за відставку міністра Арсена Авакова.

Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі: Зеленський винайшов машину часу. Венедіктова на гладіаторських боях. У Володимира немає Києва. Супергерой із соколиним оком. Миколай здорової людини і Миколай курця. У спецвипуску "Вєсті з палєй": Легендарні мордобої у Раді. "Бєс" розкрив пограбування храму. Проїзд поза салоном. Перегони з копами від 12-річного. Дивіться спецвипуск "Вєсті з палєй" за 6 червня 2020: