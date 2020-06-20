В итоговом выпуске "Вести.UA. Жир" за 20 июня – Добкин заявил, что будет бороться за кресло мэра Киева. Его программу все знают вже хорошо. Она известна так называемым "плохим текстом". Он заявил, что вернет старый Киев. Однако какого именно времени или века – не уточнил. "Слуги народа" раздают продуктовые наборы людям старшего возраста. Этот метод давно известен – это старая политическая традиция

Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі: Андрій Богдан може піти на шлях політичної проституції. У світі десь може бути виробництво Юль. Шаролюби виганяли Зеленського. У спецвипуску "Вєсті з палєй": Дивне співпадіння з Зеленськими на Закарпатті. Порушник вимагав поліцейським вивчити правила етикету. Ораторські здібності Кличка.